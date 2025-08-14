8月14日 追加 Amazonにて、エナジードリンク「ENERICHE（エネリッシュ）」が8月14日よりセール価格で販売されている。 「エネリッシュ」は、カロリー・糖質・脂質・保存料すべてゼロのエナジードリンク。1本（250ml）あたりのカフェイン量は120mgで、Amazonでは30本セットでの販売となっている。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため