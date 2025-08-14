「ヤンマガGリーグ！増刊号」より立華理莉さん 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガGリーグ！増刊号」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「ヤンマガGリーグ！増刊号」には立華理莉さんが登場。そして「NEXT推しガール！」には元AKB48の中野郁海さん、「推しメンFile」には前嶋曜さんのグラビアが掲載されている。 「NEXT推しガール！