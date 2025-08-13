2026年に第3期の放送が決定してるTVアニメ『【推しの子】』より、お盆休みを記念して、「サインはB」を盆踊り風にアレンジした「サインはB〜盆踊りVer.〜」の楽曲と振付動画が公開された。楽曲動画では第3期に向けて制作された初解禁のミニキャライラストが使用されているので、こちらも注目したい。○●【推しの子】『サインはB 〜盆踊りVer.〜』【B小町】○●B小町「サインはB〜盆踊りVer.〜」ダンス映像さらに、9月14日・15日の