岐阜県各務原市で新聞配達中の66歳の男性が車にひき逃げされ死亡した事件で、男が逮捕されました。 【写真を見る】酒気帯び運転でひき逃げ男を逮捕新聞配達中の原付バイクに衝突し逃走 逮捕されたのは各務原市の会社員、長縄一平容疑者(34)です。 警察によりますと、長縄容疑者は13日午前1時頃、各務原市鵜沼三ツ池町の国道21号で、酒気帯び運転で、新聞配達中の原付バイクと衝突し、新聞販売店のアルバイト・中田芳朋さん