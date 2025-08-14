一般社団法人「漫才協会」が13日、東京・浅草の東洋館で北海道・北見市と「笑いの力による地方創生推進に関する協定」を結び、締結式を行った。同協会による自治体との協定締結は全国初となる。会長のナイツ塙宣之（47）は「笑いで北見市を元気にしたいという思いに心を打たれた。漫才協会も浅草から全国へ飛び立ついいチャンス。理事会で満場一致で決定いたしました」と力を込めた。式典には北見市の辻直孝市長、ナイツ、ロケ