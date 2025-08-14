1997（平成9）年8月14日、森進一さん（右）のヒット曲で、74年の日本レコード大賞に輝いた「襟裳岬」の歌碑が、舞台となった北海道えりも町の襟裳岬に島倉千代子さんの同名異曲の歌碑と並んで建てられた。初めて同町を訪れ、除幕式でファンに囲まれた森さんは「生きる中で励ましとなった歌です」とあいさつした。