劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）のエンディング主題歌が発表され、米津玄師と宇多田ヒカルがコラボレーションした「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）に決定した。あわせて「JANE DOE」のイントロを使用した同作のティザー映像が公開された。【動画】イントロ良すぎる…米津玄師×宇多田ヒカル『チェンソーマン』映像米津は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として、新曲「IRIS OUT」（読み：アイリス