14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比300円安の4万3070円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては204.67円安。出来高は8233枚となっている。 TOPIX先物期近は3077ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.91ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43070