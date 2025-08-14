日本政府は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、8月23日から24日まで夫人とともに来日すると発表しました。23日に石破首相との首脳会談と夕食会が行われる見通しです。6月に就任した李大統領の来日は初めてで、両首脳は6月にG7サミットの行われたカナダで会談し、首脳が往来する「シャトル外交」の再開で合意していました。