台風11号が13日、台湾南東部の台東県に上陸しました。各地で激しい雨が降ったほか、最大瞬間風速63.4メートルを観測する猛烈な風が吹くなどして、これまでに1人が行方不明、112人が負傷しました。空の便は430便以上が欠航となっています。台風はすでに台湾海峡に抜け、このあと中国大陸に向かう見通しです。