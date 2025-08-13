◇セ・リーグ巨人3−4中日（2025年8月13日東京D）今季初の中5日で挑んだ巨人・田中将大投手（36）だったが、自責点0ながら5回7安打3失点で勝敗はつかず。日米通算199勝目はまたしてもお預けとなった。杉内投手チーフコーチは、田中の次回登板について「また休み明け、監督と相談して。どうなるんでしょうね。わかんないですね」と話した。日米通算200勝まであと2勝としているが「200勝ありきで考えるとダメですね。チ