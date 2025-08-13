ＮＨＫは１３日、１９８５年の日航ジャンボ機墜落事故を扱ったＮＨＫアーカイブスなどのサイトで、記事とは無関係の、７２年にインド・ニューデリーで起きた日航機事故の写真を掲載していたとして、写真を削除し、同サイトにおわびを掲載した。視聴者からの指摘で１３日に発覚したという。ＮＨＫはおわびで「確認が十分にできていませんでした。今後このようなことがないよう、確認を徹底してまいります」とした。