◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）巨人・田中将大投手が移籍後初めて中５日で先発し、５回自責０ながら味方失策などで３失点。８１球で降板し、日米通算１９９勝はまたもお預けとなった。杉内俊哉投手チーフコーチは「粘って投げてましたけどね。『何とか勝ちを』と思っているんですけど、勝つのは難しいですね」と頭をかいた。４回まで５三振を奪って無失点と力投。しかし５回、１死一塁から併殺