メ～テレ（名古屋テレビ） 12日夜から13日未明にかけて岐阜県各務原市と岐阜市で発生したひき逃げ事件で警察はそれぞれ34歳の男と20歳の男を逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは各務原市の会社員、長縄一平容疑者（34）です。 警察によりますと長縄容疑者は13日の午前1時前、各務原市内の国道21号で酒を飲んで車を運転し原付バイクに追突、乗っていた中田芳朋さん（66）を死亡させたにもかかわらず逃