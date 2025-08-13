大阪メトロが信号トラブルで一部区間で運転を見合わせていて、その影響で大阪万博会場が激しい混雑となっています。【写真を見る】大阪万博会場で激しい混雑続く大阪メトロ運転見合わせの影響で夢洲〜コスモスクエア間で折り返し運転を実施警察などによりますと、きょう午後9時半ごろ、大阪メトロ中央線大阪港〜コスモスクエア駅間で信号トラブルが発生しました。この影響で大阪メトロ中央線はコスモスクエア駅〜阿波座駅の間