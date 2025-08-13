ソフトバンクが「コミックマーケット106」で電波対策強化を案内！SoftBankやY!mobile、LINEMOなどの利用者がより快適にソフトバンクは12日、東京ビッグサイト（東京・有明）にて2025年8月16日（土）から17日（日）まで開催される「コミックマーケット106（以下、コミケ106）」において来場する人に快適な通信サービスを提供するために高速・大容量通信が可能な5G（第5世代移動通信システム）のスタンドアローン（SA）方式による環