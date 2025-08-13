Áá¸«º»¿¥¤Î¿·¶Ê¡ÖLast breath, Last record¡×¤¬¡¢12·î¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥­¥åー¥ìⅢ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬12·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Áá¸«º»¿¥¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÀèÆ³¤·Ç®¶¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯²ÎÀ¼»Ë¾åºÇ¤â¡È¹¶¤á¤¿¡É¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤»¤¿¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¡Ë ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¼¥Î¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ