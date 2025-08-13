TBS系大型番組『SASUKE』の本戦出場をかけて女性アイドルたちが真剣勝負を繰り広げる「SASUKEアイドル予選会2025 ー出場権争奪バトルー」が13日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催され、運動神経自慢のアイドル12人が参加。予選会開始前に出場メンバー12人が取材に応じ、意気込みなどを語った。「SASUKEアイドル予選会2025 ー出場権争奪バトルー」出場アイドル12人昨年に続き2度目の開催となるアイドル予選会。総勢12人の女性アイ