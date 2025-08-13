K−1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（34）が13日に自身のインスタグラムを更新。次戦の契約書にサインしたことを明かした。自身のインスタグラムで「次戦の契約にサインした。自分が勝つ」とONEのアカウントをタグ付け投稿した。今年3月の日本大会のメインは武尊が待ち望んだ元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）との1戦だった。しかし試合はまさかの結末だった。1R序盤は武尊が相