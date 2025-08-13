ウクライナ侵攻を巡る、アメリカとロシアの首脳会談を前に、ウクライナを含むヨーロッパの首脳らとトランプ大統領の会談が始まりました。【映像】ヨーロッパ首脳らがトランプ大統領との溝埋めに奔走日本時間午後10時すぎ、イギリス、フランス、ドイツの首脳が主催するオンライン会談が始まり、ウクライナのゼレンスキー大統領とアメリカのトランプ大統領も出席しています。トランプ大統領はこれまで、停戦交渉を巡り、「ウク