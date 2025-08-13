万博会場と大阪市内を結ぶ大阪メトロ中央線が設備点検のため電車の運転を一時停止していました。【映像】万博アクセス混雑現場の様子その後、午後10時10分から夢洲駅とコスモスクエア駅の間で折り返し運転が始まりました。コスモスクエア駅からはほかの交通機関もあるため万博会場の混雑は解消に向かうと見られますが、影響はしばらく続きそうです。（ANNニュース）