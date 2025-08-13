神奈川県藤沢市の江ノ島電鉄の踏切で、2歳の男の子と電車が接触する事故がありました。男の子は踏切の反対側にいた父親に向かって踏切内に入ったものとみられます。【映像】事故現場となった踏切13日午後4時すぎ、藤沢市片瀬海岸の江ノ島電鉄の踏切で、「列車と男児の事故」と110番通報がありました。現場は、江ノ島電鉄・江ノ島駅のすぐ横の踏切で、日本に観光に来ていた香港の2歳の男の子が電車と接触したということです。