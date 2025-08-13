【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比365.00ドル高の4万4823.61ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に追加の利下げを決めるとの期待などを背景に、買い注文が先行した。