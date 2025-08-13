トッテナムは13日、韓国代表FWソン・フンミンがロサンゼルスFC(アメリカ)に移籍したことに伴い、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロを新キャプテンに任命したと発表した。昨季UEFAヨーロッパリーグ(EL)を制したトッテナムは、同日のUEFAスーパーカップでUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)王者のパリSGと対戦する。クラブ公式サイトによると、トーマス・フランク監督は試合に向けた会見で「クティ・ロメロと良い話し合い