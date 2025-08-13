[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]“恩返し弾”とはならなかったが、貴重な同点弾を演出した。先制を許した名古屋グランパスだが、前半26分、左サイドからMF永井謙佑がクロスを上げると、FW木村勇大が頭で合わせる。シュートはGKに防がれたが、こぼれ球をMF内田宅哉が押し込んだ。木村は今夏の移籍で東京ヴェルディから名古屋に加入。天皇杯のレギュレーションでは、開催規定の第10条3項に「本大会に出場した選手は、