[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]2年ぶりの天皇杯8強に勝ち上がった名古屋グランパスだが、後半36分にGKシュミット・ダニエルが担架に乗せられて負傷退場した。今季加入のシュミットだが、今春のキャンプで右膝内側半月板を損傷。3月下旬に復帰したが、5月の練習中に今度は右臀部の肉離れで離脱を余儀なくされた。その間にGKピサノアレックス幸冬堀尾が台頭。ベンチスタートが続く中で、天皇杯はスタメン奪取へ向け