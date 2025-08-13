King & Princeが8月6日にリリースした17thシングル『What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know』より、初回限定盤Bに収録されている「I Know」のMVが公開された。 （関連：藤井 風、Official髭男dism、back number、椎名林檎、King & Prince、FRUITS ZIPPER……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、髙橋海人と中村倫也がW主演を務めるドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS）の挿入歌。