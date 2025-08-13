プレシーズンツアーで来日してヴィッセル神戸との親善試合を行った世界的強豪バルセロナ。選手たちは京都観光などもしていたが、フランス代表DFジュール・クンデは、東京・表参道にあるハイブランドビンテージ専門ショップを訪れていた。26歳の彼はプライベート来日するほどの親日選手。超個性的なファッションセンスでも有名で、日本ブランドのファッションアイテムも愛用している。例えば、2022年に披露した恐竜バッグとパッチワ