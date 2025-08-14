大阪メトロ中央線が運転見合わせとなり、万博会場で座り込む人たち＝13日午後11時2分、大阪市此花区の夢洲13日午後9時半ごろ、大阪・関西万博の会場につながる唯一の鉄道路線、大阪メトロ中央線で電気系統のトラブルが発生し、運転を見合わせた。来場者とスタッフが足止めされ、大勢の帰宅困難者があふれた。大阪メトロによると、会場東ゲート直結の夢洲駅（大阪市此花区）と隣のコスモスクエア駅（同市住之江区）の間で折り返