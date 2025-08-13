石破首相は２０〜２２日に横浜市で開催する「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で、インド洋とアフリカを一つの経済圏と捉えて物流網などを整備する構想を表明する方針を固めた。アフリカ内陸部からインド洋へ抜ける陸路や、インド洋を介してアフリカ、アジアをつなぐ海上交通路の整備を目指す。構想の名称は「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」。日本はこれまでアフリカ東岸沿岸部でのインフラ（社会基盤）整備