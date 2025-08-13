女優・星野真里（４４）が１３日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。「友達がいないことがコンプレックス」と明かした。星野は、昨年９月、当時、小３だった長女・ふうかさん（１０）が、２歳の時に難病「先天性ミオパチー」と診断されたことを公表。筋力低下など筋肉に先天的な異常が見られる病気で、小学校は特別支援学級に通っている。夫は元ＴＢＳアナウンサーで今年６月の選挙で当選し、都議会議員となった高野