◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）巨人の門脇誠内野手が守備のミスを猛省した。３点リードの５回１死一塁。二塁手の門脇は山本のゴロを捕球したが、二塁へ悪送球。外野に転がる間に岡林が生還した。その後、田中将が上林とボスラーに適時打を浴びて、同点に追いつかれた。手痛い失策となり、門脇は「実力不足だなと思います」と言葉を絞り出した。バックのミスをカバーしようと奮闘したが失点を