大阪メトロが信号トラブルで一部区間で運転を見合わせていて、その影響で大阪万博会場が激しい混雑となっています。警察などによりますと、きょう午後9時半ごろ、大阪メトロ中央線大阪港〜コスモスクエア駅間で信号トラブルが発生しました。この影響で、大阪メトロ中央線は夢洲駅〜長田駅の間で運転を停止しています。万博会場最寄りの夢洲駅まで電車が到着しない状況となっていることから、現在、夢洲駅では入場規制が行われてい