ベイクルーズが展開するオリジナルベーカリー「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」が、2025年9月2日（火）に新宿店をオープン。職人の技術と厳選素材を活かしたパンが並び、〇・△・□など形から楽しめる進化形クロワッサンや、本格派のハード系パンが揃います。さらに店内では焼き上がる瞬間を間近で見られる臨場感も。オープン記念の限定エコバッグプレゼントも見逃せません。 形も味