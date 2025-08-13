巨人が１３日の中日戦（東京ドーム）に３―４で敗戦。日米通算１９９勝目となる今季２勝目をかけて先発した田中将大投手（３６）は味方のミスも絡み５回３失点（自責０）に終わりメモリアル王手はまたもや持ち越しとなると、阿部慎之助監督（４６）は今季４度目となる試合後の取材対応なしとなった。まずは初回に先頭・丸の先制ソロで口火を切ると、その後打者一巡の猛攻で一挙３得点。大きな援護点を受けた田中将は要所を締め