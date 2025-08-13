原宿系動画クリエーターのしなこさんが12日、都内で開かれる『モンチッチ展』（8月25日まで開催）のプレス会見に登場。自身がプロデュースしたモンチッチへのこだわりや、最近泣いてしまった出来事を明かしました。会見では、自身がプロデュースしたモンチッチの“わたあめちゃん”と“ユニコーンちゃん”を紹介。原宿感満載のデザインに、しなこさんカラーのパープルとピンクを入れたかわいらしいモンチッチになりました。さらに