俳優の新田真剣佑が、女優・當真あみ主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふるーめぐりー」（水曜・後１０時）の第７話（２０日放送）に、かるた名人の綿谷新（あらた）役で出演することが１３日、発表された。この日、予告映像が解禁された。綿谷は映画「ちはやふる」の主人公・千早（広瀬すず）の幼なじみ。映画版では、千早らのいる瑞沢高と全国大会決勝戦で熱戦を繰り広げた。今作では「名人」に成長を遂げてカムバック