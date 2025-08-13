巻かずに重ねちゃえ！ バウムクーヘンといえば、ドーナツ型の丸い筒状のものをイメージしますよね。何層もの生地が重なりあって、ふんわり＆しっとり食感を生み出しているのですが…家であの形を再現するのは至難の業。そこで見つけたのが、巻かずに「折りたたんで作るバウムクーヘン」です。生地を巻いていくのではなく、折りたたむ＆重ねていくのでご家庭でも簡単に作れますよ。 作る楽しみ倍増 バウムクーヘンがドーナツ型で