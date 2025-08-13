中国のSNS・小紅書（RED）に10日、「日本のトイレには恐れ入る」との投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者の在日中国人女性は「生理貧困問題を解決するため、日本の多くのトイレには自由に持っていくことができる生理用ナプキンが置いてある。本当に心遣いが感じられる」とつづり、写真を投稿した。写真には特定非営利活動法人「ほっとはあと」が女子トイレに設置した生理用品と、「生理貧困問題を解決すべく、公共の全てのトイレ