１３日午後９時３０分頃、大阪メトロ中央線コスモスクエア駅（大阪市住之江区）で電気系統のトラブルがあり、一時全線で運転を見合わせた。同線の夢洲（ゆめしま）駅と直結する大阪・関西万博会場（同市此花区）の東ゲート周辺や会場内は、足止めされた大勢の来場者でごった返し、日付が変わっても混雑が続いた。体調不良を訴える人も出て、１４日未明の時点で救急車が計３３台出動した。日本国際博覧会協会（万博協会）は午後