「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）７回無失点の好投で今季２勝目を挙げた阪神・高橋遥人投手が、九回を無失点に抑えてセ・リーグ新記録となる３９試合連続無失点の金字塔を打ち立てた石井大智投手について語った。左腕は「練習からすごくストイックにやってるんで。ああやってやってるから、ああいうボールが投げられるんだと思いながら、僕もやってます」と語った。石井は２学年後輩ながら、練習に取り組む