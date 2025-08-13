ビニール袋に大ハマリ！？ YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、ビニール袋をおもちゃにして遊ぶ子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「うちの猫も同じ遊びをするよ」「うおー！かわいい！」の声が続出しました。子猫「気に入ったのニャ！」注目を集めたのは「こんなビニール袋で遊んでいる子猫を見たことがありますか？面白い」という動画。画面は、2匹のかわいらしい子猫がビニール袋とじゃれ合うシー