◇セ・リーグDeNA10―2ヤクルト（2025年8月13日神宮）DeNAの林琢真内野手（24）が、プロ3年目でうれしい初アーチを放った。7―2の9回2死一塁でヤクルト・阪口の152キロの直球を捉え、右翼に1号2ラン。通算184試合目での一発に「狙ってはいなかった。たまたまいい角度でいった」と振り返った。駒大から22年ドラフト3位で入団。高い守備力や走塁には定評があるが、打撃でも大きなアピールとなった。