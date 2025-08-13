俳優の新田真剣佑が、當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜後10：00）の第7話に出演することがわかった。出演に先立って、新田からのコメントが到着した。【場面写真】ついに全国大会予選へ…緊張した面持ちの梅園高校メンバー原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』