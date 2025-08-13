◆イースタン・リーグ巨人９―１楽天（１３日・Ｇタウン）巨人の田中千晴投手が１回を３者凡退で無失点に抑えた。７回から３番手で登板。先頭の江川を直球で投ゴロに打ち取り自らの手でアウトを奪うと、次打者の平良は遊ゴロ。最後は山田遥を１３８キロのフォークで空振り三振に仕留めた。「ゾーンの中でここに投げてこういう打ち取り方をしたい」と思い通り投げられたことが収穫。「少しずれることもあるけど、ちゃんとやろ