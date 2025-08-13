パレスチナ自治区ガザ地区をめぐる停戦協議が行き詰まる中、イスラム組織ハマスの代表団が13日、仲介国のエジプトで停戦や人道支援再開に向けた協議を始めました。ハマスの声明によりますと、ハマスの代表団が仲介国のエジプトに到着し、13日に停戦や人道支援の再開に向けた協議を始めたということです。会談ではガザ地区での戦闘停止や支援物資の搬入などについて話し合われる見込みです。一方、イスラエル側は軍がガザ地区での軍