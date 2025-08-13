大阪メトロによりますと、13日午後9時半ごろ、中央線コスモスクエア駅付近で停電が発生し、午後10時現在、大阪メトロ中央線は全線運転を見合わせています。大阪メトロ中央線は、大阪・関西万博の会場がある夢洲につながる唯一の鉄道路線です。夢洲駅では午後9時30分すぎから入場制限が行われていて、万博会場の東ゲート付近に設置された読売テレビの情報カメラでは、夢洲駅の入り口付近で、帰宅困難となった来場者でごった返すほど