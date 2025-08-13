俳優で気象予報士の資格を持つ石原良純（６３）が１２日、インスタグラムに新規投稿し、富士山に登頂したことを報告した。自身について「富士登山ヘビーリピーター」と紹介しており、昨年も８月に登場を報告していた。午後七時、夕暮れ迫る富士山頂で、富士山本宮浅間大社奥宮の鳥居の前で撮影した写真とともに「お鉢巡りをした登山者は、陽のあるうちに下山してしまった。明日のご来光を楽しみにする登山者は、夜半まで登山道