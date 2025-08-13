今、テレビドラマやコミックなどで話題となっている女性用風俗（女風＝じょふう）。長年セックスレス問題に取り組み、『女性用風俗 [超入門]』（アイデア出版）、コミック原作『妻で母ですが、女性風俗にハマりました』（全2巻・KADOKAWA）を手掛けた筆者が、3回にわたって女風のメリット、デメリットについて詳しく解説してきた本記事。今回は、「悪質セラピスト」によるトラブル例をご紹介します。【マンガ】“夜のこと”に興味