◆西武3―5ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）ソフトバンクが今季2度目の6連勝を飾った。初回に打者一巡の猛攻で一挙5得点。このリードを先発の上沢直之から勝ちパターンへの投手リレーで逃げ切った。貯金は最多の28。初回に5点を取ったあと、追加点は奪えなかったが、4投手で逃げ切った。2点差まで詰められたが、小久保裕紀監督は「贅沢はいくらでもある。攻撃を緩めたわけじゃないし、あと1本が出なかった。（初回に）5